Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Хольгер Руне
Сегодня
21:15 (Мск)
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Енисей
0:1
Завершен
Факел
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Родина
Сегодня
18:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Фиорентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Лига конференций|Финал
Майами Хит
Завтра
03:30 (Мск)
Денвер Наггетс
НБА - плей-офф|Финал. 3-й матч
17:42, 7 июня 2023Спорт

Смолов назвал комфортную для жизни сумму в месяц

Футболист «Динамо» Смолов назвал 500 тысяч рублей комфортной для жизни суммой в месяц

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна назвал комфортную для жизни сумму в месяц.

Футболист заявил, что ему будет достаточно 500 тысяч в месяц, если он не будет тратиться на дорогие продукты. «Это месяц жизни в Москве, рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно», — подчеркнул он. При этом Смолов добавил, что он старается откладывать 15-20 процентов от суммы своего дохода каждый месяц.

5 июня Смолов объявил о свадьбе с блогершей и диджеем Кариной Истоминой. Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с обручальными кольцами.

Смолов перешел в «Динамо» в 2022 году. Форвард уже играл за клуб с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». Смолов известен по выступлениями за «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также нападающий привлекался к матчам за сборную России.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин назвал удар по Каховской ГЭС преступлением Киева
    Херш назвал взорвавших «Северные потоки» диверсантов недостаточно осведомленными
    Застрявшим в Магадане иностранцам придется спать на полу еще одну ночь
    Дагестанских военных освободили из украинского плена
    Лариса Долина ответила на обвинения в ретуши фото фразой «настоящая абсолютно»
    В России ответили на заявление Сербии о готовности сотрудничать с армией США
    Экс-футболиста «Анжи» задержали с метадоном в Москве
    Смолов назвал комфортную для жизни сумму в месяц
    Принц Гарри отказался от своих обвинений из скандальных мемуаров
    Аллергикам назвали способы защититься от тополиного пуха
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.