На Украине заявили об отказе от денег МОК

Глава НОК Гутцайт: Украина отказалась от денег МОК из-за допуска россиян

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявил об отказе от денег из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит ua.tribuna.com.

Гутцайт рассказал, что Украина получала средства, пока российские спортсмены были отстранены от соревнований, однако после их допуска страна посчитала неправильным брать деньги из фонда. «Это будет как-то дико. Это будет вопрос торгов. И все меня поддержали», — подчеркнул он.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин оценил решение МОК по допуску россиян на Олимпийские игры-2024. По его мнению, если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь российских претендентов на медали, то Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.