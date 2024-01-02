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18:16, 2 января 2024Наука и техника

Российские военные применили самый современный комплекс РЭБ в зоне СВО

МО РФ: группировка войск «Запад» применила современный комплекс РЭБ в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» применили самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий защиту от любых дронов, на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ), передает ТАСС.

Оборонное ведомство показало видео, демонстрирующее работу мобильной группы РЭБ, которая обнаруживает и подавляет источники радиоизлучения противника. Отмечается, что группа постоянно меняет позиции, чтобы не попасть под удары противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Это возможно благодаря мобильности комплекса, который можно развернуть за несколько минут.

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«На видео самый современный комплекс РЭБ в действии. Обеспечивает всеракурсную защиту от БПЛА, причем любых его видов. Засечь вражескую "птичку" может и с двух, и с трех километров. Сразу подает звуковой сигнал. И уже после этого [остается] ждать отмашку оператора, команду на подавление цели. Оборудование может работать круглосуточно», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что с помощью комплекса можно подавить радиосвязь, а также обрушить спутниковый интернет и мобильную связь. Кроме того, система подавляет дроны прямо в небе.

В декабре в Минобороны сообщили, что станции РЭБ Р-934У «Синица», которые применяют в ходе СВО, успешно перехватывают беспилотники ВСУ.

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      Даниил Иринин
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