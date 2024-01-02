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20:42, 2 января 2024Экономика

Стало известно о хаосе в Alibaba

FT: в Alibaba царит хаос на фоне неудачи с реструктуризацией

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В китайской Alibaba Group Джека Ма царит хаос на фоне реструктуризации, пишет Financial Times (FT).

В марте 2023 года Alibaba объявила о намерении разделить бизнес на шесть подразделений. Однако, как стало известно FT от источников, многие сотрудники «не знают, что разделилось [в рамках реструктуризации], а что нет».

Когда оказалось, что сотрудники выполняют одни и те же функции в различных подразделениях, решено было создать IТ-подразделение для управления инфраструктурой всего бизнеса, однако впоследствии решение отменили из-за внутренней борьбы за власть.

Газета также пишет, что в конце декабря новый гендиректор Alibaba Эдди Юнмин Ву взял контроль над основным бизнесом Alibaba. По данных осведомленных лиц, борьба за власть между сотрудниками во главе с бывшим генеральным директором Дэниэлом Чжаном и Эдди Ву, сменившем его в сентябре, только усилила общее ощущение хаоса в компании.

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Ранее сообщалось, что Джек Ма отказался от планов по продаже 10 миллионов акций Alibab на сумму более 870 миллионов долларов. Как отметила директор по персоналу компании Джейн Цзянь, ни одна акция компании не была продана, так как их стоимость не достигла того уровня, на который рассчитывал Ма. Миллиардер рассчитывает на то, что стоимость бизнеса Alibaba вырастет, добавила Цзянь.

Изменения в судьбе миллиардера-основателя Alibaba Group начались после того, как Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая, обвинив госбанки в «менталитете ломбарда» за торможение инноваций. В итоге, по подсчетам Bloomberg, основанные Джеком Ма компании Ant Group и Alibaba потеряли более 850 миллиардов долларов рыночной стоимости с начала конфликта бизнесмена с властями.

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      Алина Гончарова
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