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17:36, 2 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ed Ram / Getty Images

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«О взрыве в Кривом Роге сообщают паблики», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

В результате взрывов 2 января в городе Никополь Днепропетровской области оказались повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи (ЛЭП).

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      Кристина Есикова
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