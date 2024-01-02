Стало известно о взрыве в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«О взрыве в Кривом Роге сообщают паблики», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

В результате взрывов 2 января в городе Никополь Днепропетровской области оказались повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи (ЛЭП).