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17:17, 2 января 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия и ЛЭП

В Никополе Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и ЛЭП
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Никополе Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи (ЛЭП) из-за взрывов. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Повреждены частное и промышленное предприятия. (…) Задело линию электропередач и газопроводы», — говорится в публикации. При этом представитель властей не назвал объекты, которые получили повреждения.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что в ходе удара по Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Утром 2 января в столице Украины прозвучали повторные взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал, что детонации произошли в Голосеевском районе Киева и на Оболони.

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      Кристина Есикова
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