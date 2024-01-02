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14:55, 2 января 2024Спорт

Третьяк оценил вероятность политической карьеры Овечкина

Владислав Третьяк заявил, что хоккеист Александр Овечкин может стать депутатом

Фото: David W Cerny / Reuters

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вероятность политической карьеры нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

Третьяк заявил, что Овечкин может захотеть стать депутатом, чтобы продолжать интересную жизнь. «Политика — это очень тяжелая работа. Ты все время живешь на грани любви и ненависти», — подчеркнул он.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них — бывшие биатлонисты Антон Шипулин и Сергей Чепиков, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Третьяк, фигуристка Ирина Роднина, конькобежка Светлана Журова и шахматист Анатолий Карпов.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. Хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 829 шайб.

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      Анастасия Борисова
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