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18:42, 3 января 2024Спорт

Аршавин назвал лучшего российского футболиста 2023 года

Аршавин назвал игрока «Монако» Головина лучшим российским футболистом 2023 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего отечественного игрока 2023 года. Его слова передает ТАСС.

«Если брать не у нас, то это Александр Головин. Головин в порядке в "Монако"», — заявил Аршавин. При этом он затруднился выбрать лучшего футболиста из выступающих в России.

Ранее L'Equipe включил 27-летнего россиянина в символическую сборную чемпионата Франции 2023 года. В текущем сезоне Головин провел 15 матчей в Лиге 1, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трансфер полузащитника обошелся команде в 30 миллионов евро.

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