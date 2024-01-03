Аршавин назвал лучшего российского футболиста 2023 года
Аршавин назвал игрока «Монако» Головина лучшим российским футболистом 2023 года
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего отечественного игрока 2023 года. Его слова передает ТАСС.
«Если брать не у нас, то это Александр Головин. Головин в порядке в "Монако"», — заявил Аршавин. При этом он затруднился выбрать лучшего футболиста из выступающих в России.
Ранее L'Equipe включил 27-летнего россиянина в символическую сборную чемпионата Франции 2023 года. В текущем сезоне Головин провел 15 матчей в Лиге 1, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трансфер полузащитника обошелся команде в 30 миллионов евро.