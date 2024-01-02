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17:50, 2 января 2024Спорт

Головина включили в символическую сборную чемпионата Франции 2023 года

L'Equipe включил Головина в символическую сборную чемпионата Франции 2023 года

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Российского полузащитника «Монако» Александр Головина включили в символическую сборную чемпионата Франции 2023 года. Рейтинг доступен на сайте L'Equipe.

Кроме Головина, в команду также вошли одноклубники российского футболиста Юссуф Фофана и Каю Энрике, представители ПСЖ Килиан Мбаппе, Уоррен Заир-Эмери, Усман Дембеле, Ашраф Хакими, игроки «Ланса» Брис Самба, Луа Опенда и Кевин Дансо, а также Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».

В текущем сезоне Головин провел 15 матчей в чемпионате Франции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 17 матчей «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Лидирует ПСЖ с 40 очками.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трансфер обошелся команде в 30 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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