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12:51, 3 января 2024Спорт

Брат Нурмагомедова остался чемпионом Bellator вопреки проваленному допинг-тесту

Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator вопреки проваленному допинг-тесту

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator вопреки проваленному допинг-тесту. Об этом сообщил его менеджер Ризван Магомедов, слова которого передает ТАСС.

«По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению дисквалификации, пока ясности нет», — добавил Магомедов.

11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения составил шесть месяцев. Титульный бой с американцем Брентом Примусом признан несостоявшимся.

Всего 25-летний Усман Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. На данный момент он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе.

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      Дарья Коршунова
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