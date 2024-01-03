Брат Нурмагомедова остался чемпионом Bellator вопреки проваленному допинг-тесту

Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator вопреки проваленному допинг-тесту

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator вопреки проваленному допинг-тесту. Об этом сообщил его менеджер Ризван Магомедов, слова которого передает ТАСС.

«По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению дисквалификации, пока ясности нет», — добавил Магомедов.

11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения составил шесть месяцев. Титульный бой с американцем Брентом Примусом признан несостоявшимся.

Всего 25-летний Усман Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. На данный момент он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе.