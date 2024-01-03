Число подземных толчков в Японии за два дня превысило показатель за три года

В японской Исикаве за двое суток зафиксировали 521 случай подземных толчков

В японской префектуре Исикава после разрушительных землетрясений 1 января был зафиксирован 521 случай подземных толчков за двое суток. Об этом со ссылкой на данные сейсмологов пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают, что это число превышает общий показатель за последние три года. Так, с декабря 2020 года по декабрь 2023 года регион столкнулся с 506 подземными толчками силой более 1 балла.

1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что их магнитуда составила 7,6 и 5,7 баллов. После подземных толчков в ряде регионов на западном побережье страны была объявлена угроза цунами, а в префектуре Исикава высота волн составила от 0,5 до 1,2 метра.

В результате стихийного бедствия более 32 тысяч домов в Японии остались без света, отключение электроэнергии спровоцировало также сбои в работе скоростных поездов «Синкансэн». Позднее крупнейшие железнодорожные операторы Японии сообщили о возобновлении движения через сутки после землетрясений.

На данный момент известно как минимум о 100 пострадавших от серии землетрясений 1 января, при этом жертвами стихии стали более 65 человек. Отмечается, что их число может вырасти по мере разбора завалов.