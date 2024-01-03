Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 3 января 2024Мир

Число подземных толчков в Японии за два дня превысило показатель за три года

В японской Исикаве за двое суток зафиксировали 521 случай подземных толчков
СюжетЗемлетрясения в Японии

Фото: Kyodo / Reuters

В японской префектуре Исикава после разрушительных землетрясений 1 января был зафиксирован 521 случай подземных толчков за двое суток. Об этом со ссылкой на данные сейсмологов пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают, что это число превышает общий показатель за последние три года. Так, с декабря 2020 года по декабрь 2023 года регион столкнулся с 506 подземными толчками силой более 1 балла.

1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что их магнитуда составила 7,6 и 5,7 баллов. После подземных толчков в ряде регионов на западном побережье страны была объявлена угроза цунами, а в префектуре Исикава высота волн составила от 0,5 до 1,2 метра.

Материалы по теме:
«Их кожа лентами свисала до земли» 75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
«Их кожа лентами свисала до земли»75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
9 августа 2020
«Данные о радиации скрывали» 10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
«Данные о радиации скрывали»10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
11 марта 2021

В результате стихийного бедствия более 32 тысяч домов в Японии остались без света, отключение электроэнергии спровоцировало также сбои в работе скоростных поездов «Синкансэн». Позднее крупнейшие железнодорожные операторы Японии сообщили о возобновлении движения через сутки после землетрясений.

На данный момент известно как минимум о 100 пострадавших от серии землетрясений 1 января, при этом жертвами стихии стали более 65 человек. Отмечается, что их число может вырасти по мере разбора завалов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ

      В Польше призвали передать Украине ракеты для ударов по России

      США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы в регионе

      Россиянин попал из сигнальной ракетницы в соседскую квартиру

      В России прокомментировали продолжающиеся обстрелы Белгорода

      В Харьковской области произошли повторные взрывы

      Москвичи выбрали имя для детеныша панды

      Число подземных толчков в Японии за два дня превысило показатель за три года

      Штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты

      Песков опроверг информацию о готовящемся заявлении Путина о мировой безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости