В Японии произошла серия землетрясений. К России приближается цунами

В Японии зафиксировали цунами высотой до 1,2 метра после серии землетрясений

В Японии произошла серия мощных землетрясений — толчки магнитудой 7,6 и 5,7 были зафиксированы на западе страны. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Сильные подземные толчки произошли почти одновременно на крупнейшем острове японского архипелага Хонсю. Их вибрация ощущалась в Осаке, Киото и Токио.

На западном побережье Японии — с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю — была объявлена угроза цунами. На побережье города Вадзима в префектуре Исикава были зафиксированы волны высотой от 50 сантиметров до 1,2 метра. Тем временем в районе Исикавы, как предупредило Главное метеорологическое агентство страны, возможно появление большого цунами.

В Японии зафиксированы масштабные последствия подземных толчков

После землетрясений на западе Японии было остановлено движение скоростных поездов по двум железнодорожным линиям Хокурику-синкансэн и Дзеэцу. Также поезда временно не ходят по маршрутам Токио — Одавара и Тоенаси — Син-Кобе.

В настоящее время японские энергетические компании проверяют состояние атомных объектов в стране. По предварительным сведениями комитета по контролю за атомной энергетикой, нештатных ситуаций на электростанциях, расположенных вдоль Японского моря, зафиксировано не было. Однако, как известно, часть населения столкнулась с проблемами электроснабжения.

32,5 тысячи домов остались без света после землетрясений в Исикаве

Сейчас японские специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии в пострадавшие после землетрясений районы.

Помимо этого, крупный пожар вспыхнул в городе Вадзима в префектуре Исикава. В городах Ното и Хакуи зафиксированы обрушения домов, в Канадзаве — ворот храма Онохиеси.

Что касается пострадавших, в настоящий момент известно о двух женщинах, получивших травмы в результате падения предметов в городе Авара, префектура Фукуи. Их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

После серии землетрясений в Японии на Сахалине объявили угрозу цунами

На Сахалине была объявлена тревога из-за угрозы цунами. В некоторых районах острова, как изначально отмечалось, включена система оповещения. В ГУ МЧС по Сахалинской области также рассказали, что под удар могут попасть прибрежные части западного побережья.

При этом позднее с сайта сахалинского ГУ МЧС публикацию о тревоге и эвакуации населения удалили.

В региональном главке заявили, что на данный момент эвакуация населения Сахалина на фоне объявленной угрозы цунами не проводится. В ведомстве пояснили, что ожидаемая высота волн не превысит полметра и поэтому не будет представлять угрозу для жизнедеятельности населения.