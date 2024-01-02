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10:25, 2 января 2024Мир

В Японии возобновили движение поездов после землетрясений

В Японии возобновили движение скоростных поездов «Синкансен» после землетрясений
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry / Reuters

Движение скоростных поездов «Синкансэн» возобновили в Японии спустя сутки после землетрясений, произошедших в центральной части страны. Об этом сообщили крупнейшие железнодорожные операторы Японии, передает ТАСС.

Отмечается, что сбои в работе скоростных поездов продолжались более суток.

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Ранее телеканал NHK со ссылкой на местные власти сообщил, что количество жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 30 человек. В городе Вадзима не смогли спасти 15 человек.

1 января Главное метеорологическое агентство Японии рассказало о серии мощных землетрясений. В агентстве изначально зафиксировали два сильных подземных толчка магнитудой в 5,7 и 7,4.

Позднее выяснилось, что в Японии произошло более двухсот землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного составила 7,6. Кроме того, более 20 часов сохранялась угроза цунами для всего западного побережья страны.

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      Даниил Иринин
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