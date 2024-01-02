В Японии выросло число жертв землетрясения

NHK: число жертв серии землетрясения в японской Исикаве увеличилось до 30

Количество жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло. Об этом передает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

В публикации уточняется, что число жертв в японской Исикаве увеличилось до 30 человек, больше всего из них — в городе Вадзима. Там погибли 15 человек.

Число пострадавших исчисляется десятками. Предполагается, что люди также находят под завалами рухнувших зданий.

1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Специалисты зафиксировали несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно.

В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили магнитуду землетрясений в 5,7, 6,1 и 7,4. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков. На западе Японии остановили движение скоростных поездов. Света лишились порядка 32,5 тысячи домов. Позже сильные волны зафиксировали в районе Тоямы и острова Вадзима, входящего в префектуру Исикава.