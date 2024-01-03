Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:22, 3 января 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили ракеты «Точка-У» и «Ольха»

МО: над Белгородской областью уничтожены ракеты «Точка-У» и ракеты РСЗО «Ольха»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью уничтожены ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У» и ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку по объектам на территории России была пресечена утром в среду, 3 января.

«Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Ранее в среду, 3 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности. Незадолго до этого он сообщил о работе систем ПВО над Белгородским и Белгородским районом.

Накануне, 2 января, в городе четыре раза срабатывала система предупреждения о ракетной опасности. Силами ПВО было сбито множество ракет. 11 получили ранения различной степени тяжести, один человек не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов HIMARS. Получат ли украинцы ракеты дальностью до 300 километров?

      Установлена причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

      Губернатор сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ

      В Петербурге мужчина напал с мачете на сотрудника кафе-шавермы

      Белгородским школьникам захотели продлить новогодние каникулы

      Над Белгородской областью уничтожили ракеты «Точка-У» и «Ольха»

      Десятки миллионов американцев останутся без интернета

      США сообщили о новых атаках хуситов на суда в Красном море

      Президент Казахстана заявил о невозможности решить мировые проблемы без России

      Четверо российских бойцов двое суток отбивали атаки ВСУ и удержали позицию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости