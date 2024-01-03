Над Белгородской областью уничтожили ракеты «Точка-У» и «Ольха»

МО: над Белгородской областью уничтожены ракеты «Точка-У» и ракеты РСЗО «Ольха»

Над Белгородской областью уничтожены ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У» и ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку по объектам на территории России была пресечена утром в среду, 3 января.

«Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Ранее в среду, 3 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности. Незадолго до этого он сообщил о работе систем ПВО над Белгородским и Белгородским районом.

Накануне, 2 января, в городе четыре раза срабатывала система предупреждения о ракетной опасности. Силами ПВО было сбито множество ракет. 11 получили ранения различной степени тяжести, один человек не выжил.