Названы сроки проведения слушания по иску ЮАР против Израиля

Международный суд ООН проведет 11-12 января слушания по иску ЮАР против Израиля

Международный суд ООН 11-12 января проведет слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в Газе. Об этом проинформировали представители инстанции, пишет РИА Новости.

«В четверг, 11 января, и пятницу, 12 января 2024 года, Международный суд (ООН) проведет публичные слушания во Дворце мира в Гааге по иску ЮАР против Израиля, поданному 29 декабря 2023 года», — сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что 11 января на слушаниях выступит ЮАР, а 12 января выступит израильская сторона.

30 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа геноцидом.

Израиль при этом отклонил обвинения ЮАР, заявив через свой МИД, что Южная Африка «призывает к разрушению Государства Израиль и что ее претензии не имеют ни фактической, ни юридической основы».

В свою очередь, президент США Джо Байден обвинил израильское правительство в проведении «неизбирательных бомбардировок» в секторе Газа и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить тактику.

Помимо этого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления властей ЮАР о геноциде в Газе лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней.