Тарасова оценила желание Рудковской вместе комментировать фигурное катание

Тарасова заявила, что не будет комментировать фигурное катание вместе Рудковской

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила желание продюсера Яны Рудковской вместе комментировать фигурное катание. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? С непрофессионалами я не готова работать», — заявила специалист. Тарасова подчеркнула, что, если Рудковской нравится ее комментирование, пусть она слушает.

Ранее Рудковская изъявила желание комментировать соревнования вместе с Тарасовой. «Вот это был бы дуэт! Мы бы дали жару!» — отметила продюсер.

В декабре Тарасова рассказала, что ей никто не указывает, что и как говорить в эфире. «Никто не говорит, что "не надо про это говорить". Никто не запрещает, честно. Меня бы это очень раздражало, если бы мне сказали. Я бы обязательно ответила», — поделилась она.