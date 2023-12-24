Тарасова рассказала о раздражающих указаниях во время комментирования

Татьяна Тарасова заявила, что ее бы раздражали указания во время комментирования

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале о комментировании соревнований.

Тарасова заявила, что ей никто не указывает, что и как говорить в эфире. «Никто не говорит, что "не надо про это говорить". Никто не запрещает, честно. Меня бы это очень раздражало, если бы мне сказали. Я бы обязательно ответила», — отметила она.

Во время чемпионата России-2024 Тарасова высмеяла выступление Марии Талалайкиной в короткой программе. Она указала на то, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.

Также тренеру не понравилось выступление Майи Хромых в произвольной программе турнира. «Она такая большая, что если так получается, то, может быть, лучше не участвовать — побыть дома, потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок», — высказалась Тарасова в прямом эфире.

