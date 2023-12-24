Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1-й этап
Пари Нижний Новгород
Сегодня
15:00 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|1-й этап
Вулверхэмптон
Сегодня
16:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Лада
Сегодня
16:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
12:35, 24 декабря 2023Спорт

Тарасова рассказала о раздражающих указаниях во время комментирования

Татьяна Тарасова заявила, что ее бы раздражали указания во время комментирования
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале о комментировании соревнований.

Тарасова заявила, что ей никто не указывает, что и как говорить в эфире. «Никто не говорит, что "не надо про это говорить". Никто не запрещает, честно. Меня бы это очень раздражало, если бы мне сказали. Я бы обязательно ответила», — отметила она.

Во время чемпионата России-2024 Тарасова высмеяла выступление Марии Талалайкиной в короткой программе. Она указала на то, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.

Также тренеру не понравилось выступление Майи Хромых в произвольной программе турнира. «Она такая большая, что если так получается, то, может быть, лучше не участвовать — побыть дома, потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок», — высказалась Тарасова в прямом эфире.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский-боксер чемпион Родионов погиб в ДТП после похорон матери. Что известно о страшной аварии?

      Оползень сошел в центре Сочи и оставил несколько улиц без воды

      Автомобилям предрекли подорожание в 2024 году

      Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки весной 2023 года

      В Дании дали совет Западу по переговорам с Россией

      Продажу популярного японского антибиотика остановили не только в России

      Россиянка расправилась с отказавшимся покормить животных супругом

      Во Франции заявили о желании США заключить мир с Россией

      Развеян миф об опасном для здоровья излучении от мобильных телефонов

      Тарасова рассказала о раздражающих указаниях во время комментирования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости