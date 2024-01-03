В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

Myśl Polska: ВС РФ проломили ПВО Киева и поразили военную инфраструктуру

Российская армия нанесла удар по военной инфраструктуре Киева. Это признал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Он указал, что поставленные Западом системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Гиперзвуковые ракеты ВС РФ проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны. Их целью были тайные заводы и места базирования наиболее ценной техники.

Подгурский обратил внимание, что специалисты украинского 72-го Центра психологических и информационных операций пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов». «Но масштаб удара и его эффективность сломали чрезвычайно жесткую и репрессивную систему украинской цензуры. В Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры», — пишет эксперт.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за пять дней по стране было выпущено более 500 ракет и дронов.