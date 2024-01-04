Стало известно об опасениях бразильского футболиста переходить в «Зенит»

Goal: футболист «Палмейрас» Артур боится переходить в «Зенит» из-за СВО

Бразильский футболист, нападающий клуба «Палмейрас» Артур боится переходить в петербургский «Зенит» из-за специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал Goal.

Как стало известно изданию, в настоящее время российский клуб ведет переговоры с агентом футболиста Пауло Питомбейром. Отмечается, что стороны пытаются убедить Артура, что переход будет интересным с финансовой точки зрения. «Однако спортсмен боится переезда в страну, особенно из-за военного конфликта с Украиной», — говорится в сообщении.

Как пишет портал, решения по данному вопросу еще нет, однако оно ожидается в ближайшее время.

Ранее бразильский нападающий Педро пополнил состав санкт-петербургского «Зенита».