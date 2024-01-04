«Зенит» объявил о переходе бразильского футболиста

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего Педро из «Коринтианса»

Бразильский нападающий Педро пополнил состав санкт-петербургского «Зенита». О переходе объявлено на сайте команды.

«Зенит» реализовал право преимущественного выкупа 17-летнего игрока, ранее представлявшего бразильский «Коринтианс». Отмечается, что форвард присоединится к команде 12 января и пройдет медосмотр.

Всего в составе «Коринтианс» Педро принял участие в 31 матче, отметившись шестью забитыми мячами. По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила девять миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Зенит» отдал бразильского защитника Роберта Ренана в аренду. До конца футбольного сезона 2024 года он будет выступать за «Интернасьонал».