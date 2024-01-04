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00:45, 4 января 2024Спорт

«Аталанта» вышла в 1/4 финала Кубка Италии благодаря голу и пасу Миранчука

Гол и пас Миранчука помогли «Аталанте» выйти в 1/4 финала Кубка Италии

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

«Аталанта» со счетом 3:1 победила «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среди прочего, выйти в четвертьфинал команде из Бергамо удалось благодаря голу и результативному пасу россиянина Алексея Миранчука. Еще два раза ворота черно-зеленых поразил Шарль де Кетеларе.

Терерь «Аталанте» предстоит встретиться с «Миланом». Действующим обладателем Кубка является «Интер».

В декабре портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость полузащитника «Аталанты» и сборной России по футболу Алексея Миранчука. Игрок продолжил дешеветь, теперь он оценивается в 7,5 миллиона евро. 11 октября его стоимость составляла 9 миллионов, а перед началом нынешнего сезона — 12 миллионов. Максимальная трансферная стоимость хавбека была зафиксирована в 2020 году. Тогда он стоил 18 миллионов евро.

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      Марина Совина
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