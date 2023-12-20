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18:03, 20 декабря 2023Спорт

Миранчук продолжил дешеветь

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук подешевел до 7,5 миллиона евро

Фото: Imago / Globallookpress.com

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость полузащитника итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексея Миранчука. Об этом сообщается на сайте издания.

Игрок продолжил дешеветь, теперь он оценивается в 7,5 миллиона евро. 11 октября его стоимость составляла 9 миллионов, а перед началом нынешнего сезона — 12 миллионов. Максимальная трансферная стоимость хавбека была зафиксирована в 2020 году. Тогда он стоил 18 миллионов евро.

19 декабря Миранчук в матче чемпионата Италии против «Салернитаны» забил первый мяч в сезоне. В его активе семь матчей в серии А, в которых он, помимо гола, отметился одной результативной передачей.

30 ноября сообщалось, что «Аталанта» согласна отпустить Миранчука в аренду зимой. Отмечалось, что это произойдет только в случае, если в контракте будет прописан пункт об обязательном праве выкупа российского игрока.

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      Алексей Гусев
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