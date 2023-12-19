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01:15, 19 декабря 2023Спорт

Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в матче чемпионата Италии

Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Салернитану» в чемпионате Италии

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

«Аталанта» обыграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась с разгромным счетом 4:1. Победить команде помогли голы Луиса Мурьеля, Марио Пашалича, Шарля Де Кетеларе, а также российского полузащитника Алексея Миранчука. В составе «Салернитаны» отличился Лоренцо Пирола.

Для 28-летнего хавбека это первый забитый мяч в сезоне-2023/2024. Всего в текущем сезоне он сыграл в Серии А семь матчей и отметился одной результативной передачей.

Прошлый сезон Миранчук провел в аренде в «Торино». Он сыграл за клуб в 31 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами. К «Аталанте» россиянин присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

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      Дарья Коршунова
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