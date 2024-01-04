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12:15, 4 января 2024Спорт

Черышев высказался об ущемлении россиян в Италии

Российский футболист Черышев заявил, что не чувствует себя ущемленным в Италии
Денис Черышев (слева)

Денис Черышев (слева). Фото: Aitor Alcalde / Getty Images

Российский футболист «Венеции» Денис Черышев рассказал о жизни в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

«Все относятся ко мне доброжелательно. Конечно, некоторые спрашивают, что у нас происходит. Но я не чувствовал себя ни в чем ущемленным, благодарен всем за такое отношение», — заявил полузащитник.

Черышев перешел в «Венецию» 31 августа 2022 года. Его контракт с клубом был заключен по схеме «два плюс один». Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев сыграл 33 матча, в которых забил 12 мячей. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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