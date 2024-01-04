Раскрыты подробности хакерской атаки на «Киевстар»

Reuters: хакеры были в системе украинского оператора «Киевстар» с мая 2023 года

Хакеры находились в системе крупнейшего украинского оператора «Киевстар» по меньшей мере с мая 2023 года. Подробности кибератаки раскрыл глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк в интервью агентству Reuters.

«На данным момент мы можем с уверенностью сказать, что они (хакеры — прим. «Ленты.ру») были в системе ["Киевстара"] по меньшей мере с мая 2023 года. Я не могу сказать сейчас, с какого времени у них был полный доступ к системе, вероятно, как минимум с ноября», — заявил Витюк.

По его словам, взлом «привел к катастрофическим разрушениям». Хакеры уничтожили практически все, включая тысячи виртуальных серверов и компьютеров, уточнил Витюк. Целью атаки он назвал нанесение психологического удара украинцам и сбор разведывательной информации.

12 декабря в работе «Киевстара» произошел крупный сбой. Позднее представили оператора сообщили, что причиной сбоя стала хакерская атака. СБУ заподозрила в причастности к произошедшему Россию.