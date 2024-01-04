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23:44, 4 января 2024Мир

Пентагон высказался о конфликте с Ираном

Пентагон заявил, что не позволит Ирану угрожать своим военным на Ближнем Востоке

Фото: Jason Reed / Reuters

США не ищут конфликта с Ираном, но не позволят ставить под угрозу своих военных на Ближнем Востоке. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

Как уточнил представитель министерства, Вашингтон не стремится к конфликту с этими группировками. «Однако мы не собираемся стоять в стороне, позволяя угрожать нашим силам и не обеспечивая их надежную безопасность», — высказался он.

Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал ударить по Ирану, чтобы избавиться от хуситов, которые получают финансирование от этой страны. По словам политика, без Ирана не будет и хуситов.

Иран пригрозил США серьезным ударом в случае продолжения войны в секторе Газа.

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      Марина Совина
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