Иран пригрозил США серьезным ударом в случае продолжения войны в секторе Газа

Иран пригрозил США серьезным ударом, если они не прекратят войну в секторе Газа

Глава Министерства обороны Ирана, бригадный генерал Мохаммад Реза пригрозил Соединенным Штатам серьезным ударом в случае продолжения войны в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — заявил глава ведомства.

31 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Ранее в ноябре премьер Малайзии Анвар Ибрагим в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы.