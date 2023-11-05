Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 5 ноября 2023Мир

Иран пригрозил США серьезным ударом в случае продолжения войны в секторе Газа

Иран пригрозил США серьезным ударом, если они не прекратят войну в секторе Газа

Фото: Naaman Omar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны Ирана, бригадный генерал Мохаммад Реза пригрозил Соединенным Штатам серьезным ударом в случае продолжения войны в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — заявил глава ведомства.

Материалы по теме:
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020

31 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Ранее в ноябре премьер Малайзии Анвар Ибрагим в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это одна из возможностей» Израильский министр допустил ядерный удар по Газе

      Богомолов публично обратился к Собчак в ее день рождения

      ВСУ попытались подорвать поезд в Крыму дронами-минами

      Стали известны сроки визита Путина в Казахстан

      Съемщица квартиры в Москве проснулась от удара топором в лицо от собственника

      51-летняя женщина раскрыла простой секрет моложавой внешности

      Иран пригрозил США серьезным ударом в случае продолжения войны в секторе Газа

      Фитнес-эксперт рассказала о пользе тренировок со штангой

      Масштабный концерт пройдет для посетителей выставки ВДНХ

      Стало известно о критическом положении США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости