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20:30, 28 декабря 2023Мир

В США призвали стереть Иран с карты

Сенатор-республиканец Грэм призвал ударить по Ирану, чтобы избавиться от хуситов

Фото: Caroline Brehman / Pool / Reuters

Чтобы избавиться от хуситов, которые получают финансирование от Ирана, нужно ударить по самой республике. С такими призывами выступил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в эфире Fox News.

По словам политика, без Ирана не будет и хуситов. «Я призываю уже шесть месяцев... нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты», — высказался он. Грэм также рассказал, что советовал шефу Пентагона Ллойду Остину не показывать слабость и донести до Ирана, что представляют собой «красные линии».

Ранее Остин заявил, что нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что США не стремятся к эскалации, однако готовы принять необходимые меры для защиты «нашего народа и наших объектов».

Между тем йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» пригрозили атаковать суда стран, вступивших в союзническую коалицию США. Хуситы также взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море.

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      Алина Гончарова
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