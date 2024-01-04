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13:16, 4 января 2024Спорт

Косторная ответила на обвинения в неоплате костюмов

Алена Косторная заявила дизайнеру Куклычевой, что костюмы оплачивает Федерация

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Алена Косторная в Telegram-канал ответила на обвинения в неоплате костюмов, которые ей выдвинула дизайнер Алена Куклычева.

«Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне-2023/2024 заключался с РОО "Федерация фигурного катания г. Москвы". Этот вопрос решается с ними, а не со мной», — заявила спортсменка.

Косторная поделилась, что ей обидно, что крайней в этой ситуации оказалась она. Фигуристка добавила, что соблюдала договоренности и отмечала дизайнера в постах в качестве оплаты других костюмов.

Ранее Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной. Специалист потребовала от фигуристки оплату за костюмы к короткой и произвольной программам, а также попросила спортсменку вернуть наряды для шоу и аксессуары.

С сезона-2023/2024 Косторная — чемпионка Европы среди одиночниц — выступает в парном катании с Георгием Куницей. В декабре дуэт занял девятое место на чемпионате России.

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