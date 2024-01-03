Дизайнер отказалась продолжать работу с Косторной из-за неоплаты костюмов

Дизайнер Куклычева потребовала от фигуристки Алены Косторной оплату за костюмы

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева отказалась продолжать работу с Аленой Косторной. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Куклычева выложила скриншот переписки с Косторной. Специалист потребовала от фигуристки оплату за костюмы к короткой и произвольной программам. Кроме того, она попросила спортсменку вернуть костюмы для шоу и аксессуары, которые также были не оплачены.

С сезона-2023/2024 Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. В декабре дуэт занял девятое место на чемпионате России. Пара тренируется под руководством Сергея Рослякова.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в женском одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.