Во Франции начали расследование из-за трансфера Неймара в ПСЖ

Во Франции начали расследование о коррупции при трансфере Неймара в ПСЖ в 2017-м

Во Франции начали расследование из-за трансфера бразильца Неймара в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в 2017 году. Об этом стало известно Liberation.

По информации источника, в коррупции подозревают экс-директора ПСЖ по связям с общественностью Жана-Марьяла Рибеса, который мог оказать влияние на бывшего вице-президента Французской ассамблеи Юга Ренсона. Отмечается, что Рибес просил налоговые льготы для завершения сделки по футболисту.

Неймар выступал за ПСЖ с лета 2017 года. Трансфер игрока из «Барселоны» обошелся парижскому клубу в рекордные 222 миллиона евро. В составе парижан бразилец провел 173 матча во всех турнирах, в которых забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач.

С августа 2023-го 31-летний Неймар представляет саудовский «Аль-Хиляль». В настоящее время он восстанавливается от полученной в ноябре травмы — разрыва мениска и крестообразной связки.