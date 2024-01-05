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07:28, 5 января 2024Россия

В МИД рассказали о занимающихся вымогательством украинских колл-центрах

МИД России: на Украине находится более тысячи колл-центров, вымогающих деньги

Фото: Pixabay

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов рассказал о многократных предупреждениях для западных государств об опасности создания на Украине IT-армии. По его словам, в конечном итоге это привело к тому, что на ее территории находится более тысячи колл-центров, которые занимаются вымогательством денежных средств, сообщает РИА Новости.

«Что касается "IT-армии", то речь, по сути, идет о сборище хакеров и телефонных мошенников, которые в основном занимаются банальным воровством», — заявил он.

Эксперт уточнил, что, согласно имеющимся у него данным, на Украине функционирует более тысячи таких колл-центров. Люкманов подчеркнул, что они стали проблемой не только для россиян, но и для жителей европейских стран.

Ранее юрист и эксперт по банкротству «Финансово-правового альянса» Юлия Боднар заявила, что при общении с мошенниками важно соблюдать ряд правил. Нельзя вступать в длительные диалоги, переписки по электронной почте или мессенджерам, отметила она.

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      Марина Совина
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