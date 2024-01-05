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21:16, 5 января 2024Бывший СССР

Четыре человека пострадали при обстреле Горловки в ДНР

Приходько: в результате обстрела Горловки пострадали четыре человека

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск пострадали четыре человека. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Четверо раненых в результате украинской вооруженной агрессии против мирных горловчан», — пишет Приходько.

Ранее командир группы спецназа Южной группировки войск Вооруженных сил России с позывным Дон заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины отодвинули свои позиции на ряде участков на артемовском направлении в Донбассе. Разведчик подчеркнул, что украинские военные отошли вглубь своей обороны.

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