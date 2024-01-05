Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановили

Собянин сообщил о полном устранении последствий возгорания на подстанции в СВАО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о полном устранении последствий аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе города.

По словам градоначальника, «все дома запитаны» по постоянной схеме электроснабжения, однако не менее двадцати бригад еще продолжают дежурить для оперативного решения возможных жалоб местных жителей.

Ранее в пятницу, 5 января, стало известно о восстановлении теплоснабжения домов, которое было нарушено из-за возгорания на подстанции в северо-восточном административном округе (СВАО) Москвы.

Возгорание произошло около 6:00 4 января. В результате аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии, повлекшие отключение тепловых пунктов отопления.

Собянин сообщил, что экстренные службы в кратчайшие сроки справились с ликвидацией возгорания.