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05:33, 5 января 2024Мир

Генассамблея ООН проведет заседание из-за вето США на поправку РФ к резолюции

ГА ООН проведет заседание после вето США на поправку России к резолюции по Газе

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проведет пленарное заседание после того, как США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе. Об этом говорится в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса, передает РИА Новости.

Дебаты состоятся во вторник 9 января в 10:00 по местному времени (18:00 по московскому).

В конце декабря Совбез ООН принял резолюцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В тексте звучит призыв «к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа». При этом представители США не позволили внести в документ поправку авторства России о немедленной приостановке боев в регионе.

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      Марина Совина
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