Косторная вернула дизайнеру костюм в пакете с подписью «Ля ты крыса»

По словам дизайнера Куклычевой, Косторная при возвращении костюмов нагрубила ей

Российская фигуристка Алена Косторная вернула дизайнеру Алене Куклычевой костюмы в пакете с подписью «Ля ты крыса», а также нагрубила ей. Об этом дизайнер рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила? И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов» — заявила Куклычева.

Ранее дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева раскрыла детали конфликта с Аленой Косторной из-за неоплаты работы. По словам дизайнера, фигуристка задолжала ей 240 тысяч рублей.