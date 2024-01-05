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20:33, 5 января 2024Спорт

Косторная вернула дизайнеру костюм в пакете с подписью «Ля ты крыса»

По словам дизайнера Куклычевой, Косторная при возвращении костюмов нагрубила ей
Алена Косторная

Алена Косторная. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная вернула дизайнеру Алене Куклычевой костюмы в пакете с подписью «Ля ты крыса», а также нагрубила ей. Об этом дизайнер рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила? И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов» — заявила Куклычева.

Ранее дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева раскрыла детали конфликта с Аленой Косторной из-за неоплаты работы. По словам дизайнера, фигуристка задолжала ей 240 тысяч рублей.

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      Илья Костин
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