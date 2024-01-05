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15:48, 5 января 2024Спорт

Дизайнер раскрыла детали конфликта с Косторной из-за неоплаты костюмов

Дизайнер Куклычева рассказала, что фигуристка Косторная задолжала ей 240 тысяч
Алена Косторная

Алена Косторная. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева раскрыла детали конфликта с Аленой Косторной из-за неоплаты работы. Ее слова в пятницу, 5 января, приводит Sport24.

По словам дизайнера, фигуристка задолжала ей 240 тысяч рублей. «Она сказала, что никакого отношения к этим костюмам не имеет. Сейчас забираю у нее последние костюмы и аксессуары. Вопрос не закрыт. У нас денег нет! Рекламы у дизайнеров нет! Она должна выполнить обязательства. Платья она надевала все. Люди работали», — заявила Куклычева.

Куклычева добавила, что помимо денег фигуристка должна была выложить в соцсетях посты с благодарностью и отметкой каждого дизайнера, работавшего над ее костюмами. «Пока нет сил, но этот вопрос открыт. Надо встречаться с дизайнерами и обсуждать все. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?» — подытожила дизайнер.

Куклычева обвинила Косторную в неоплате костюмов 3 января, выложив скриншот переписки со спортсменкой. Дизайнер потребовала от фигуристки оплату за платья к короткой и произвольной программам. Кроме того, она попросила Косторную вернуть костюмы для шоу и аксессуары, которые также не были оплачены. В ответ на это фигуристка заявила, что договор на пошив ее костюмов заключала не она, а Федерация фигурного катания Москвы, и посоветовала дизайнеру решать вопрос с организацией.

Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. С сезона-2023/2024 Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. В декабре 2023 года дуэт занял девятое место на чемпионате России.

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      Андрей Стрельцов
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