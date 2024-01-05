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17:27, 5 января 2024Спорт

Менеджер брата Нурмагомедова рассказал о сложностях в работе с бойцом

Менеджер Абдель-Азиз заявил, что ему сложно найти соперника Умару Нурмагомедову

Фото: АГН «Москва» / Globallookpress.com

Менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, что ему сложно найти соперника для Умара Нурмагомедова, являющегося двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом Абдель-Азиз написал на своей странице в социальной сети X.

«Все боятся Умара. UFC усердно работает, чтобы организовать бой, но никто не соглашается. Найти бой Умару даже сложнее, чем Хабибу. Я этим занимаюсь не первый год, но вижу нечто подобное впервые», — отметил менеджер.

В декабре 2023 года Умар Нурмагомедов жаловался на отсутствие соперников в UFC. «И что я должен делать, если никто не хочет со мной драться?» — писал он в соцсетях. До этого появились сообщения, что следующим оппонентом россиянина станет американец Кори Сэндхаген. Уточнялось, что бойцы могут встретиться на февральском турнире UFC Fight Night, однако эта информация до сих пор не подтвердилась.

В активе 28-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Россиянин, выступающий в легчайшем весе, выиграл четыре боя подряд в UFC. Последний раз он выходил в октагон в январе 2023 года, когда нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.

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      Андрей Стрельцов
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