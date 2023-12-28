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11:16, 28 декабря 2023Спорт

Непобежденный брат Нурмагомедова пожаловался на отсутствие соперников в UFC

Непобежденный брат Нурмагомедова Умар пожаловался на отсутствие соперников в UFC

Фото: АГН «Москва» / Globallokopress.com

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, пожаловался на отсутствие соперников в промоушене. Об этом он высказался в социальной сети X (ранее — Twitter).

«И что я должен делать, если никто не хочет со мной драться?» — поинтересовался 27-летний российский спортсмен. В ноябре сообщалось, что Нурмагомедов может встретиться с американцем Кори Сэндхагеном. Бой может возглавить турнир UFC Fight Night 11 февраля. Ивент пройдет в Лас-Вегасе (США).

Нурмагомедов выиграл четыре поединка подряд в UFC. Последний бой с его участием состоялся в январе 2023 года, когда спортсмен нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.

Всего в активе россиянина 16 побед и ни одного поражения в карьере.

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      Алексей Гусев
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