Непобежденный брат Нурмагомедова пожаловался на отсутствие соперников в UFC

Непобежденный брат Нурмагомедова Умар пожаловался на отсутствие соперников в UFC

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, пожаловался на отсутствие соперников в промоушене. Об этом он высказался в социальной сети X (ранее — Twitter).

«И что я должен делать, если никто не хочет со мной драться?» — поинтересовался 27-летний российский спортсмен. В ноябре сообщалось, что Нурмагомедов может встретиться с американцем Кори Сэндхагеном. Бой может возглавить турнир UFC Fight Night 11 февраля. Ивент пройдет в Лас-Вегасе (США).

Нурмагомедов выиграл четыре поединка подряд в UFC. Последний бой с его участием состоялся в январе 2023 года, когда спортсмен нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.

Всего в активе россиянина 16 побед и ни одного поражения в карьере.