Осужденный за убийство бегун Писториус досрочно вышел на свободу

Осужденный за убийство девушки бегун-паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы

Осужденный за убийство своей девушки бегун-паралимпиец из ЮАР Оскар Писториус вышел из тюрьмы по УДО. Об этом пишет Reuters.

В прошлом году Писториус подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему было отказано. В ноябре 2023-го новое рассмотрение оказалось для Писториуса успешным, так как он отбыл более половины срока.

14 февраля 2013-го южноафриканец убил Риву Стенкамп несколькими выстрелами через запертую дверь ванной комнаты в собственном доме. В 2014 году паралимпиец был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к пяти годам тюрьмы, но через год его отпустили и отправили под домашний арест. В 2015-м Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным в умышленном убийстве, в 2017-м его приговорили к 13,5 года тюрьмы.

В том же году бегун-ампутант получил травмы во время драки в тюрьме. Ссора между заключенными возникла из-за пользования общественным тюремным телефоном. По мнению сокамерника Писториуса, тот слишком долго по нему разговаривал.

У Писториуса ампутированы обе ноги из-за врожденного заболевания. Южноафриканец — шестикратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике. Он также стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Это произошло в 2012 году в Лондоне.