Безногий Писториус травмировался во время драки в тюрьме

Южноафриканский бегун-ампутант Оскар Писториус, отбывающий срок за убийство, получил травмы во время драки в тюрьме. Об этом сообщает The Independent.

Ссора между заключенными возникла из-за пользования общественным тюремным телефоном. По мнению сокамерника Писториуса, тот слишком долго по нему разговаривал. Дело закончилось дракой, в результате которой спортсмен получил ушибы и синяки.

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Атлет прошел медосмотр, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

31-летний Писториус признан виновным в убийстве своей девушки Ривы Стенкамп. В ночь на 14 февраля 2013 года он застрелил ее через дверь ванной комнаты. По словам спортсмена, он принял подругу за грабителя.

Изначально его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, приговорили к пяти годам тюрьмы, затем досрочно выпустили и перевели под домашний арест. Позже приговор был ужесточен — убийство сочли умышленным, спортсмена вернули за решетку и приговорили к 13 годам тюрьмы.

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