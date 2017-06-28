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Оскар Писториус
Оскар Писториус
Фото: Yin Gang / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

Новозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, добился уникального результата, набрав первые очки в рейтинге ATP. «Лента.ру» рассказывает о нем и других атлетах, которые, несмотря на инвалидность, составляли здоровую конкуренцию любым соперникам.

С легкой подачи

Алекс Хант родился без левой кисти, но с детства полюбил спорт. В 14 лет серьезно увлекся теннисом и вскоре понял, что хочет заниматься этим на профессиональном уровне. В Калифорнийском колледже окончательно определился с желанием начать теннисную карьеру.

23-летний новозеландец играет правой рукой, использую протез левой только для того, чтобы подбросить мяч для подачи. В матчах делает упор на сильную подачу и форхенд (удар справа).

«Я родился с одной рукой. Но это не доставляет мне никаких неудобств. Хочу играть на мировом уровне, чтобы показать людям с ограниченными возможностями: все в их руках. Моя мечта — выступить на турнире "Большого шлема"», — говорит теннисист.

Исторического успеха Хант достиг в конце июня в первом круге турнира серии «Фьючерс», проходившем на острове Гуам (США). Он обыграл 18-летнего американца Кристофера Каджигана со счетом 6:0, 6:0, и это принесло ему первые очки для рейтинга ATP. Во втором раунде Хант уступил (2:6, 3:6) японцу Хироясе Эхаре, однако начало положено. Теперь теннисист обрел множество персональных болельщиков по всему миру.

Не помеха титулам

Уругваец Эктор Кастро в 13 лет в результате неаккуратного обращения с электропилой лишился кисти руки. Однако это не остановило начинающего футболиста, мечтавшего о победах на самом высоком уровне.

В 20 лет Кастро, прозванного болельщиками El manco (Однорукий), пригласили в «Насьональ» из Монтевидео, с которым он трижды выигрывал чемпионат Уругвая. За 231 игру в составе команды форвард наколотил 145 мячей. Успехи футболиста без руки привлекли внимание тренерского штаба сборной. В составе национальной уругвайской команды Кастро провел 25 матчей, забив 18 мячей. Вместе с небесно-голубыми нападающий стал победителем Олимпиады 1928 года, а также завоевал золотые медали чемпионата мира-1930.

Завершив футбольную карьеру в 1936 году, Кастро работал главным тренером родного «Насьоналя», с которым пять раз выиграл национальный чемпионат. Скончался в 1960 году в возрасте 56 лет.

Великий хромой

У бразильца Гарринчи было все в порядке с руками, однако левая нога с рождения была короче правой на целых шесть сантиметров, из-за чего он заметно хромал. Казалось бы, несовместимая с футболом патология. Но Гарринча стал по-настоящему великим игроком.

Врожденный дефект не только не мешал форварду быстро бегать, но и помогал издевательски легко накручивать соперников и забивать красивые мячи. На клубном уровне Гарринча три раза побеждал в чемпионате штата Рио-де-Жанейро и столько же раз выигрывал турнир Рио — Сан-Паулу. Футболист также успешно выступал за сборную Бразилии, дважды став чемпионом мира (1958, 1962). Авторитетные спортивные издания и организации, занимающиеся футбольной статистикой, включали Гарринчу во всевозможные рейтинги. В Бразилии его считают вторым после Пеле.

Умер в возрасте 49 лет от цирроза печени. В последние годы жил в нищете, злоупотреблял алкоголем.

От любви до ненависти

Южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус — самый узнаваемый атлет с инвалидностью в мире. Спринтер шесть раз завоевывал золотые медали на Играх для спортсменов с ограниченными возможностями. У него с рождения не было малоберцовых костей, из-за чего в младенчестве ему ампутировали обе ноги ниже колена. И все же он вел активный образ жизни, занимаясь разными видами спорта с помощью специальных протезов для ног.

Наибольших успехов Писториус достиг в легкой атлетике, в беге на короткие дистанции. После золотой медали на Паралимпиаде 2004 года в Афинах IAAF пригласила спринтера соревноваться с обычными атлетами, и это принесло ему мировую славу. В 2011 году южноафриканец выступил на чемпионате мира в Тэгу, завоевав серебряную медаль в эстафете 4 по 400 метров. Участвовал в Олимпиаде-2012, где сборная ЮАР заняла восьмое место. У него брали интервью, о нем снимали документальные фильмы, ему предлагали рекламные контракты.

В одночасье все рухнуло в феврале 2013 года, когда при странных обстоятельствах Писториус застрелил в своем доме подругу Реву Стенкамп. Спортсмен утверждал, что принял девушку за грабителя. Его признали виновным в убийстве по неосторожности, приговорили к пятилетнему тюремному сроку, затем досрочно выпустили и перевели под домашний арест. Позже приговор был ужесточен — убийство сочли умышленным, спортсмена вернули за решетку, добавив год срока. Прокуратура заявила, что намерена добиваться дальнейшего ужесточения наказания.

Алексей Гусев

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