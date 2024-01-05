Овечкин не попал в список НХЛ на Матч звезд

НХЛ выбрала на Матч звезд трех россиян — Шестеркина, Кучерова и Капризова

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в список игроков, которые были выбраны Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия в Матче звезд-2024. Об этом стало известно из пресс-релиза на официальном сайте НХЛ.

На первом этапе лига отбирала по одному игроку из каждого клуба. От «Вашингтона» вместо Овечкина был выбран форвард Том Уилсон. Россиянин еще может стать участником Матча звезд, если попадет в список 12 хоккеистов, которых выберут по итогам голосования болельщиков.

На данный момент участниками звездного уикенда НХЛ стали три российских игрока — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Матч звезд НХЛ-2024 пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. В этом сезоне изменен порядок определения команд для турнира в формате «три на три» — будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов выберут игроков вместе со знаменитостями. Также изменена концепция мастер-шоу — 12 хоккеистов разыграют один миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.

4 января Овечкин оформил ассистентский дубль в матче НХЛ против «Нью-Джерси», но это не помогло «Вашингтону» победить. Столичный клуб уступил со счетом 3:6.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. В активе россиянина 830 заброшенных шайб, отставание от Гретцки — 64 шайбы.