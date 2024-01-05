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13:13, 5 января 2024Интернет и СМИ

Собчак лишилась 15 миллионов рублей из-за голой вечеринки Ивлеевой

Собчак потеряла 15 миллионов рублей из-за голой вечеринки Ивлеевой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак лишилась 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий после голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

В посте Собчак призналась, что лишилась крупной суммы, однако отметила, что деньги — не главное. «Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — пишет она.

Многие участники вечеринки Ивлеевой столкнулись с последствиями ее посещения. В частности, певцы Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов. В отношении Ивлеевой проводят налоговую проверку.

Скандальное мероприятие проходило 20 и 21 декабря. В первый день на вечеринку пришли звезды российского шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду, который предполагал минимум одежды. После того как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.

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      Алиса Удовик
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