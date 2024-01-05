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12:38, 5 января 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении украинской ТЭС вблизи зоны боевых действий

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении ТЭС у зоны боевых действий

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украинская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная вблизи зоны боевых действий, получила серьезные повреждения. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК в Telegram.

Как заявили энергетики, оборудование ТЭС было повреждено 4 января. Где конкретно расположена электростанция, не уточняется. Однако отмечается, что до этого она уже попадала под обстрел.

Ранее стало известно, что взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. До этого сообщалось, что в сторону населенного пункта Староконстантинова, где расположен военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), направляются группы беспилотников.

Кроме того, 4 января сообщалось, что мощные взрывы произошли в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Журналисты слышали громкие звуки прилетов на фоне включенных сирен воздушной тревоги.

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      Константин Лысяков
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