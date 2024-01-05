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03:52, 6 января 2024Интернет и СМИ

В США назвали претензии на шельф в Арктике захватом территории

В Bloomberg назвали претензии США в Арктике захватом территории

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг назвал претензии США в Арктике захватом территории. Такая точка зрения высказана в материале, опубликованном на сайте агентства.

По его мнению, это служит тревожным предзнаменованием для всего мира.

В конце прошлого года США объявили о расширении собственной части континентального шельфа. Речь идет про территорию примерно в один миллион квадратных километров в Арктике и Беринговом море. На эти территории также могут претендовать Россия и Канада.

Как считают американские эксперты, США придется столкнуться в регионе именно с Россией, которая в последние годы уделяет вниманию Арктической зоне.

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      Марина Совина
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