В США рассказали об ответе России на расширение территории Штатов

MWM: Россия может ответить на территориальные претензии США в Арктике

Россия может ответить на территориальные претензии Соединенных Штатов в Арктике. Об этом написало издание Military Watch Magazine (MWM).

«США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет», — сказано в материале.

Как отметили журналисты, один из самых заметных признаков повышенного внимания к Арктике — это «переброска истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску».

В статье говорится, что Москва обладает в данном регионе серьезной группировкой войск, с которой Штатам придется считаться. В нескольких ключевых точках развернуты системы ПВО С-400, высокоспециализированные варианты ЗРК малой дальности «Тор» и «Панцирь».

Помимо этого, российские военные испытали систему С-500 в декабре 2021 года. Как утверждают авторы статьи, именно Арктика станет одним из приоритетных мест для развертывания таких средств ПВО.

24 декабря США объявили о расширении своей территории. В Госдепартаменте страны рассказали, что увеличили континентальный шлейф в Арктике и Беринговом море. Как уточнялось, упомянутая зона Арктики и Берингова моря имеет растущее стратегическое значение — помимо Америки, на нее претендуют Россия и Канада.

В свою очередь, депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в ответ на данные сообщения заявил, что расширение Штатов за счет Арктики никак не угрожает России и не приведет к конфликту двух государств.

Также он отметил, что российское присутствие в Арктике превосходит американское, что окончательно снимает любые поводы для беспокойства.

