В Госдуме словом «разберемся» ответили на расширение границ США в Арктике

Депутат ГД Харитонов: расширение США за счет Арктики никак не угрожает России

Расширение США за счет Арктики никак не угрожает России и не приведет к конфликту двух государств. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, его слова приводит портал НСН.

По словам Харитонова, Россия и США смогут договориться и разойтись с миром. Урегулирование ситуации он описал словом «разберемся». Также он отметил, что российское присутствие в Арктике превосходит американское, что окончательно снимает любые поводы для беспокойства.

«Мы немножко опережаем США. Мы все передали туда куда надо по Арктике. Они не сумели это сделать. (...) У нас сегодня присутствуют там вооруженные силы, у нас самый сильный ледокольный флот, если говорить по Северному морскому пути. (...) Думаю, что разойдемся с миром и разберемся», — сообщил Харитонов.

Почему расширение шельфа дает больше прав в Арктике? Расширение территории за счет морского шельфа позволит США добывать больше природных ресурсов в Арктике и открывать новые морские маршруты. Из-за климатических изменений и таяния льдов у стран появляется возможность вести деятельность в этом регионе. Международного статуса у Арктики нет. Однако, согласно Конвенции ООН по морскому праву, ширина исключительной экономической зоны государства не должна превышать 200 морских миль. Таким образом, если у страны есть континентальный шельф, то есть подводное продолжение материка, она может претендовать на гораздо большую территорию. С Арктикой соседствуют пять стран — Россия, США, Канада, Дания и Норвегия. Кроме того, Исландия, Финляндия и Швеция хоть и не имеют океанических границ с регионом, но выходят за полярный круг.



Он отметил, что интерес к арктическому шельфу понятен, так как там сосредоточены полезные ископаемые, но добавил, что российское присутствие в Арктике незыблемо. «Наши предки доказали наше присутствие», — подытожил депутат.

США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь составляет миллион квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии. Так Вашингтон сможет претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно.