Названы возможные точки начала новых военных конфликтов в 2024 году

Военный эксперт Кнутов: в 2024 возможны военные конфликты на Тайване и в Израиле

В 2024 году на Ближнем Востоке и Тайване могут разгореться военные конфликты, считает военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. Такие возможные точки начала новых крупных столкновений он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Кроме вооруженного конфликта на Украине это Ближний Восток. Вопрос в том, перерастет ли этот конфликт в глобальное столкновение арабских стран с Израилем. Пока США удается давить на арабские государства, чтобы они не использовали силу, не произошла их консолидация и они не оказывали сильного военного давления на Израиль», — сказал он.

Если все-таки произойдет усиление, со стороны Израиля будут непродуманные действия, полагаю, это может привести к столкновению. Не все, но некоторые арабские страны вмешаются, а это потом пойдет по нарастающей Юрий Кнутов военный эксперт

Наиболее опасным выглядит вопрос Тайваня, считает Юрий Кнутов. Он напомнил, что в 2024 году там пройдут президентские выборы. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от их результата, полагает он.

Существует опасность, что могут провозгласить независимость Тайваня. В этом случае Китаю ничего не останется, кроме как начинать свои боевые действия Юрий Кнутов военный эксперт

«Вообще на сегодняшний день [президент США Джо] Байден с [председателем КНР] Си Цзиньпинем на встрече в Вашингтоне обговорили острые углы, и перерастание ситуации именно в военный конфликт на Тайване произойти не должно. Но бывают такие непредвиденные ситуации, особенно связанные с военными учениями, которых там сейчас очень много проводится. Если такие учения могут привести к каким-то боевым столкновениям, это тоже может вылиться в вооруженный конфликт», — добавил он.

Конфликт в Израиле обострился в октябре 2023 года, когда члены движения ХАМАС вторглись в страну из сектора Газа. Они захватили сотни заложников и увезли их в анклав. Тель-Авив в свою очередь начал операцию против радикалов.

15 ноября Джо Байден и Си Цзиньпин встретились в Сан-Франциско. Одной из главных тем была ситуация вокруг Тайваня, которую Китай считает своей территорией, но не контролирует. Вашингтон и многие западные страны в свою очередь поддерживают стремление Тайбэя к независимости. Политики договорились поддерживать контакты и немедленно обсуждать острые вопросы.

«Держать линии связи между нашими армиями открытыми — это важно, поскольку это позволяет избегать недоразумений и ошибок, которые могут привести к кризису или конфликту», — заявила по этому поводу пресс-служба Пентагона.